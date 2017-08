Ritual Seks di Gunung Kemukus Mendunia, Ternyata inilah yang Dilakukan Orang-orang di Dalamnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah media asing kembali memberitakan soal ritual seks di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah.

Salah satu media, ynaija.com, yang dikutip Senin (28/8/2017), memuat artikel terkait ritual seks di gunung tersebut.

Laman tersebut menyebutkan bahwa dalam ritual tersebut, para peserta harus bermalam di atas gunung dan melakukan ritual seks dengan orang bukan pasangan sahnya, jika mereka menginginkan keberuntungan pada masa depan.

Metro.co.uk, mengulas perihal tersebut dalam tulisan berjudul "s3 around the world: An Indonesian festival of se with strangers".

Media Inggris tersebut menyebutkan bahwa sang penulis, Rosy Edwards, menilai intrik ritual yang terjadi di Gunung Kemukus soal berhubungan seks demi keberuntungan sangat menarik untuk diangkat.

Rosy Edwards mengungkap bahwa ritual yang sudah ada selama berabad-abad itu, mengharuskan pasangan yang baru bertemu untuk berhubungan seksual di samping candi, di sisi Gunung Kemukus, yang terletak di sebuah desa dekat Solo, Jawa Tengah.

Pada 2014 lalu, jurnalis asal Australia bernama Patrick Abboud melakukan sebuah investigasi mendalam kemudian disiarkan stasiun televisi SBS.

Abboud mengungkap fakta bahwa para peziarah yang bertandang ke wilayah yang dijuluki ‘Gunung Seks’ ini kerap menjalankan pesta seks terselubung.

Konon para pelaku ritual seks yang bertandang ke daerah tersebut adalah orang yang mengatasnamakan ritual religi demi memperoleh ilmu penglaris.

Ribuan orang asing dari berbagai wilayah, berkumpul di lokasi perbukitan tersebut pada malam satu suro, dimulai dengan berdoa dan memberikan persembahan.

Lalu mereka membasuh tubuhnya di air suci yang ada di lokasi tersebut.

Setelah itu, menggelar hubungan intim dengan orang asing sebanyak tujuh kali berturut-turut, setiap Jumat Pon atau Jumat Kliwon.

Berikut videonya: