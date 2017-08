Ibis Styles Makassar Rayakan Anniversary Le Club Accorhotles, Ini Promo Menariknya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Ibis Styles Makassar Sam Ratulangi merayakan anniversary ke-9 Le Club Accorhotles bersama para partner dan tamu hotel, Senin (28/9/2017).

Le Club merupakan free membership bagi tamu-tamu yang menginap di Accorhotels.

Dalam kesempatan tersebut ibis Styles Makassar Sam Ratulangi mengadakan Mocktail Party, acara santai yang menyajikan keakraban dan hidangan snack yang memanjakan lidah.

Selain itu, pihak hotel juga mengadakan Selfi Contest, sebuah kompetisi yang berlokasi di Photo Booth yang hotel sediakan dengan hadiah berupa Vocuher Fnb, Voucher Nasi Liwet dan masih banyak yang lainnya.

Untuk saat ini juga perayaan Le Club Day ini dirayakan di beberapa Accorhotels di belahan dunia.

Banyak sekali keuntungan yang akan Anda dapatkan dengan menjadi member Le Club, salah satunya adalah diskon sampai dengan 40 persen untuk private sales, online check in dan fast check out, room upgrade and penukaran point yang bisa dijadikan diskon.

Untuk layanan Le club ini sangat terkenal bagi Traveller-traveller international, ini dibuktikan Le Club ini berlaku di 3.400 hotel, 92 negara di seluruh dunia dan semua level hotel di accorhotels yaitu 13 brand hotel.

Untuk Anda yang tertarik menjadi member Le Club Accor hotel caranya adalah ketik www.accorhotels.com/leclub dan isi kolom-kolom biodata anda yang sesuai. (*)