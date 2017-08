Pengurus The Maczman Korwil Butta Salewangang Resmi Dilantik, Ini Pesan Ocha Alim

Pelantikan The Maczman Korwil Butta Salewangang dilakukan langsung oleh Presiden The Maczman, Ocha Alim.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Supporter PSM Makassar The Maczman Korwil Butta Salewangang, Maros dilantik oleh pengurus besar The Maczman pusat di Cafe The Jingga PTB Maros, Senin (28/8/2017).

Pelantikan yang berlangsung meriah ini dilakukan langsung oleh Presiden The Maczman, Ocha Alim. Puluhan suppoter Makassar ikut menyaksikannya.

Ocha mengaku bangga karena telah memiliki keluarga baru di Maros.

"Hal ini menjadi kekuatan baru bagi The Maczman yang sudah menyebar dihampir seluruh Provinsi di Indonesia," katanya.

The Maczman akan terus menjadi besar seperti PSM Makassar dan saling perkuat tali persaudaraan sesama supporter.

"Dengan adanya keluarga baru kami, diharapkan menjadikan The Maczman sebesar PSM Makassar. Terutama mempererat silaturahmi dan persaudaraan," ujarnya.