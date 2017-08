Harper Perintis Makassar Aksi Donor Darah, Segini yang Terkumpul

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manajemen Harper Perintis Makassar kerjasama dengan PMI Makassar kembali mengadakan aksi sosial berupa donor darah di Balla Ballroom Jl Perintis Kemerdekaan, Senin (28/8/2017).

Kegiatan tersebut masih rangkaian peringatan HUT ke-72 RI yang diikuti oleh seluruh karyawan Harper Perintis Makassar dan sukses mengumpulkan 43 kantong darah.

Aksi sosial tersebut mengusung tema Your Blood for a Better Future yang merupakan bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Harper Perintis Makassar yang rutin diadakan setiap tiga bulan sekali.

"Kegiatan donor darah sebelumnya diadakan pada bulan Mei lalu," ujar Marcomm Manager Harper Perintis Makassar, Tikha Sudirman setelah kegiatan.

Tikha menuturkan tidak hanya karyawan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut namun tamu hotel juga tertarik untuk ikut mendonorkan darahnya.

"Saat ini masyarakat sudah mulai menyadari manfaat dari donor darah, tidak hanya membantu sesama, tetapi juga dapat menjaga kesehatan tubuh," kata Tikha melalui rilisnya kepada tribuntimur.com. (*)