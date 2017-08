Timnas Indonesia Kalah dari Malaysia, Ini Kata Mantan Ketua PSSI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Bakal calon Gubernur Sulsel HAM Nurdin Halid (NH) enggan melewatkan laga semifinal Malaysia versus Indonesia, Sabtu (27/8).

Sembari menanti penerbangan menuju Jakarta, mantan Ketua PSSI nonton laga Ivan Dimas dkk lewat layar kaca di VIP Room Garuda, Bandara Ngurah Rai.

Saat nonton, Ketua Harian DPP Partai Golkar tersebut ditemani istrinya, Andi Nurbaini.

Nonton bersama istrinya bentuk kecintaan NH pada sepak bola dan skuat merah putih. Cinta kedua yang tak pernah mati, meski tak lagi menjabat sebagai Ketua PSSI.

Sementara bagi Nurbaini, menonton laga semifinal SEA Games 2017 bersama NH ibarat mengenang masa lalu.

Masa ketika suaminya memimpin sepak bola nasional dan mejadi pelopor liga profesional tanah air. Demikian rilis yang diterima Tribun Timur dari Tim Media NH-Aziz, Sabtu (26/8).

Sejak dahulu, Nurbaini dan NH memang kerap menonton pertandingan sepak bola setiap kali timnas bermain.

Hanya saja, keseruan pertandingan timnas Garuda Muda kontra Malaysia tak habis disaksikan hingga usai.

Tontonan mereka harus terpotong akibat harus take off, melanjutkan penerbangan pukul 20.15 WIB via Garuda menuju Jakarta.

Namun demikian, menonton pertandingan timnas semalam adalah hal spesial bagi NH dan istrinya.

Keduanya bahkan sempat tidak percaya sesampai di Jakarta ketika mengetahui bahwa timnas takluk 0-1 dari Malaysia.

“Tapi apa yang dipertontonkan pemain timnas sudah sangat menggembirakan. Enak ditonton. Tidak perlu terlalu larut dalam kekalahan,” ujar Nurdin Halid, Sabtu (26/8).