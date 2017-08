FOTO: Aksi NTRL Band pada Road To Soundrenaline di Makassar

Muh Abdiwan/Tribun Timur

Band NTRL menghibur goAhead people dalam Road to Soundrenaline di pelataran parkir mall phinisi poin, Sabtu (26/8). Even ini adalah rangkaian even musik soundrenaline 2017 yang akan dilaksanakan di GWK Bali 9-10 September yang melibatkan lebih dari 70 musisi dalam dan luar negeri.