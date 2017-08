Beli Motor Sport Honda ini Dapat Subsidi Rp 1 Juta, Ada Juga Potongan Tenor

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Bagi Anda pecinta motor sport, tidak ada salahnya berkunjung ke pameran Honda Sport Motoshow 2017 di Mal Ratu Indah (MaRI) hingga hari ini, Minggu (27/8/2017).

Pada pameran ini Astra Motor Makassar(AMM) menawarkan promo subsidi Rp 1 juta atau potongan tenor 1 bulan kepada pembeli motor sport Honda selama pameran.

Promo tersebut hanya berlaku untuk tiga varian ini, New Honda CBR250RR, New Honda CBR150R, dan New Honda CB150R StreetFire.

Marketing Manager AMM, Henry Setiawan di sela pameran menuturkan, kehadiran jajaran motor sport Honda diharapkan dapat memenuhi keingintahuan pecinta motor sport.

"Apalagi selama ini, kami sering adakan untuk komunitas saja. Makanya sekarang kami hadirkan juga untuk masyarakat mengenai motor sport Honda yang berperforma tangguh, responsif, dan berteknologi tinggi," katanya.

Khusus hari ini, berbagai aktivitas menarik dapat diikuti pengunjung, seperti Nonton Bareng (Nobar) MotoGP, penampilan dari kontestan lomba DJ hunt, cosplay, dan guitar hero.

Selain itu pada aktivitas Speed Challenge para pengunjung dapat mencoba langsung performa New Honda CB150R StreetFire dan New Honda CBR250RR pada dyno test. (*)