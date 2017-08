Anda Suka Jamur Tiram? Disini Harganya Cuma Rp 5000 per Bungkus

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel dipamerkan pada Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2017 di Mal Phinisi Point (PIPO) hingga hari ini, Minggu (27/8/2017).

Puluhan tenant UMKM beromzet puluhan juta perbulan hadir dengan produk unggulannya yang sayang dilewatkan.

Tenant Celebes Mushroom Farm misalnya, menawarkan empat produk jamur tiram. mulai sebelum panen, panen, hingga hasil olahan.

Fatimah, penjaga stan menuturkan keempat produk tersebut yakni, bibit jamur seharga Rp 15 ribu per picis, baglog jamur Rp 4 ribu per picis, jamur segar Rp 10 ribu per kemasan, dan keripik jamur tiram Ro 10 ribu per 25 gram.

"Selama pameran kita tawarkan bagloh Rp 3.500 bila dibeli di atas 50 picis. Jamur segar bisa turun Rp 5 ribu bila ambil di atas 10 picis," katanya saat ditemui siang tadi. (*)