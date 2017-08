Model Panas dan Teman Tidur Walikota Akhirnya Ungkap Siapa Sebenarnya Dirinya dan Masa Lalunya

TRIBUN-TIMUR.COM - Destiya Purna Panca alias Destiara Talita (28), sosok yang mengaku menjadi teman tidur Wali Kota Kendari terpilih, Adriatma Dwi Putra mengungkap siapa sebenarnya dirinya.

Wanita bertubuh seksi tersebut bukan hanya sekadar seorang model yang pernah tampil pada sampul majalah dewasa.

Lebih dari itu, Destiara ternyata seorang profesional dan politikus.

Hal tersebut diungkap melalui akunnya pada Instagram @destiara_talita.

Pada akunnya, wanita berdarah Manado dan Ambon tersebut mem-posting screenshot berita daring (online) tentang dirinya.

Lalu diimbuhi keterangan, "A little bit more about my self.."

Destiara kini berprofesi sebagai seorang pengacara muda, sebagaimana ditulis pula pada bio akunnya pada Instagram.

Sambil menggeluti profesinya, dia juga berjuang agar dapat menyandang gelar doktor hukum pada usia 30-an tahun.

Sebelumnya, pada Pemilu 2014, Destiara menjadi calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu) melalui Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), nomor urut 6.

Perjuangannya pun berbuah kegagalan.

Saat itu, pencalonan Destiara sempat menjadi sorotan lantaran lantaran belakangnya sebagai model panas dianggap tak dapat menjadi representasi rakyat.

Pihak PKPI berkilah, pencalonan Destiara hanya untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan agar calon legislator lain dari daerah pemilihan sama tak tereleminasi.