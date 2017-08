Ingin Lihat Jejeran Motor Sport Andalah Honda? ke MaRI Makassar Aja

Fadhly/Tribun Timur

Astra Motor Makassar memboyong jajaran motor sport pilihannya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat di Mal Ratu Indah (MaRI), mulai hari ini Sabtu hingga Minggu (26-27/8). Roadshow bertajuk Honda Sport Motoshow 2017 ini akan menghadirkan motor berkonsep Total Control New Honda CBR250RR dan New Honda CBR150R beserta New Honda CB150R Street Fire yang hadir dengan pilihan warna terbaru.