Spesial Iduladha, Ini Promo Tarif Menginap di Hotel Dalton

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyambut lebaran Idul Adha yang jatuh pada 10 Dzulhijjah atau 1 September 2017 dalam kalender masehi, sejumlah manajemen perhotelan berlomba-lomba memanfaatkan momen ini untuk menawarkan promo menarik.

Salah satunya Dalton Hotel yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan km 16.

Hotel bintang tiga ini menyiapan promo menarik untuk menggaet para tamu di momentum long weekend sekaligus Idul Adha.

Promo yang disiapkan yaitu tarif menginap spesial Rp 388 ribu per malam, Rp 758 ribu per 2 malam dan Rp 1,098 juta per 3 malam.

Promo berlaku mulai 26 Agustus - 2 September 2017.

Menurut Marcomm Dalton Hotel, Irma Machmuddin, melalui rilisnya ke Tribun Timur, Jumat (25/8/2017), tarif menginap tersebut sudah termasuk gratis sarapan pagi, berenang untuk dua orang, gratis karaoke, voucher potongan Rp 50 ribu di Urban Lounge serta diskon 20 persen di Delta Spa and Lounge.

Ditambah diskon 15 persen laundry, diskon 10 persen food and beverage dan masih banyak lainnya.

"Harapannya dengan promo ini dapat meningkatkan okupansi sekitar 10-17 persen. Apalagi letak kami yang sangat strategis, dekat dengan bandara, kawasan industri Makassar, Maros, Pangkep, dan masyarakat sekitar hotel yang memang selalu menantikan promo kamar kami," kata Irma.

Hotel yang mempunyai filosofi nama dari kata "Dallek Town" ini juga rutin menyelenggarakan salat hari raya Idul Adha di Anging Mammiri ballroom. (*)