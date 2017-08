Polisi Ungkap Pencuri Ponsel di Kecamatan Makassar, Ini Orangnya

Tim Resmob Polsek Makassar meringkus satu pencurian dan pembobolan pada wilayah Makassar, Kamis (24/8/2017). Pelaku berinisial IF (20) diamankan tim Resmob Polsek Makassar dipimpin oleh Kanit Reskrim Makassar Iptu Theodorus Echael, sekitar pukul 19.30 Wita, malam.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Resmob Polsek Makassar meringkus satu pencurian dan pembobolan pada wilayah Makassar, Kamis (24/8/2017).

Pelaku berinisial IF (20) diamankan tim Resmob Polsek Makassar dipimpin oleh Kanit Reskrim Makassar Iptu Theodorus Echael, sekitar pukul 19.30 Wita, malam.

Theodorus mengaku, IF adalah pelaku door to door atau pencurian pemberatan (Curat) yang sudah meresahkan warga di wilayah hukum, Kecamatan Makassar.

"Kami menerima laporan tersebut dari warga diwilayah hukum kami, setelah itu langsung tim berpencar dan menyelidik keberadaannya," katanya, Jumat (25/8/2017).

Lanjut Theodurus, selain mengamankan pelaku. Tim juga amankan empat unit handphone jenis android, Smartfren 4g, dan tiga handphone merek Samsung.

"Barang bukti dan pelaku sudah kami amankan dan sementara tim melakukan penyelidikan atas kasus tersebut," jelas Iptu Theodurus. (*)