GP Ansor Maros Gelar Kaderisasi Awal, Ini Tujuannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Sekertaris Ansor Maros Maros, Abrar Rahman mengatakan, Diklat Terpadu Dasar (DTD) Angkatan I di Pondok Pesantren Wahdaniatillah, Kecamatan Tanralili adalah kaderisasi awal untuk memperkenalkan organisasi Ansor kepada peserta.

Peserta akan diberi materi ke NU an, ke Ansor an, ke Banser an dan meteri wajib yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) karena merupakan ideologi serta metode berfikir dari organisasi Ansor ini.

"Peserta juga akan diberi materi bela negara oleh anggota TNI serta sistem keamanan nasional dari pihak kepolisian," katanya saat menghadiri proses Diklat Terpadu Dasar (DTD) Angkatan I di Pondok Pesantren Wahdaniatillah, Tanralili, Jumat (25/8/2017).

Kegiatan tersebut berlangsung sejak 24 sampai 27 Agustus 2017.

Diklat Terpadu Dasar ini dihadiri oleh Ketua Dewan Tanfidz Nahdlatul Ulama (NU) Maros, Mannan, Ketua Muslimat NU, Mardiana Said, Ketua KNPI Maros, Marjan Massere, Ketua DPC PKB Maros, Havid Pasha, Danramil Tanralili dan Polres Maros.

Sementara, sekertaris Pimpinan Wilayah GP Ansor Sulsel, Rusdi Idrus mengatakan, Ansor merupakan organisasi kaderisasi yang harus melakukan kaderisasi.

"Kaderisasi ini harus terus dilakukan demi mencetak kader-kader baru yang militan dan setia pada garis perjuangan organisasi," katanya.

Dia melanjutkan, Ansor juga menjadi organisasi kader, jadi setiap warga yang ingin bergabung di Gerakan Pemuda Ansor wajib mengikuti kaderisasi seperti DTD ini atau pelatihan kader dasar (PKD). (*)