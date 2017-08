Bunda, Payudara Kendur Bukan karena Menyusui, Ini Cara Perawatannya

TRIBUN-TIMUR.COM -Salah satu kekhawatiran banyak wanita saat menyusui buah hati adalah bentuk payudara mengendur karena menyusui.

Untuk itu, Ibu perlu melakukan perawatan yang tepat guna merawat payudara setelah melahirkan.

Apa saja perawatan penting itu?

Menurut Matthew R. Schulman, M.D, seorang asisten profesor bedah kosmetika di Mount Sinai School of Medicine, New York, AS, penyebab payudara mengendur bukan karena Ibu menyusui, melainkan kenaikan dan penurunan berat badan selama masa hamil.

Begitu melahirkan, payudara akan mengeluarkan ASI secara alami.

Agar payudara tetap terjaga dan dapat berfungsi baik, ada beberapa hal yang sebaiknya kita perhatikan. Apa saja? Yuk ikuti kebiasaan ini!

Tidak mencuci payudara lebih dari dua kali sehari

Gunakan sabun saat mencucii payudara dan tidak menggosok dengan keras menggunakan handuk karena dapat menghilangkan minyak alami kulit.

Agar payudara tetap lembap, Ibu bisa mengoleskan sedikit cairan ASI pada putting dan areola. Penggunaan ASI jauh lebih baik ketimbang menggunakan krim atau losion.

Agar tidak bengkak, payudara perlu dikosongkan dengan mengeluarkan ASI.