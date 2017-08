Tujuh Elite Google Jamu Jurnalis, Blogger dan YouTubers Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA -- Tujuh petinggi Google, sepanjang Kamis (24/8/2017) ini, bakal menjamu seratusan tetamu dari kalangan jurnalis, blogger, YouTubers di event Google for Indonesia 2017 #Google4ID di Gallery CIputra ArtPReneur, Ciputra World I, Kuningan, Jakarta Pusat.

Ketujuh elite Google global itu adalah:

Managing Director Google Indonesia Tony Kausgen,

Head of Marketing Google Indonesia Veronica Utami,

Director Search Google Ken Tokusek,

Head of Global NBU Marketing YouTube Zuber Muhammed,

Head of Growth Waze Di Ann Eisnor

Product Manager Allo Adam Rodrigue

Mereka dijadwalkan menjelaskan peran, prospek, dan potensi kerjasama bidang ekonomi, dan pengembangan teknologi informasi di Indonesia.

Event ini digelar hanya setahun pasca-induk perusahaan ini, Alphabet Inc's Google, resmi terdaftar sebagai perusahaan global pembayar pajak di Indonesia.

Selama hampir satu dekade, Google Indonesia hanya sub-usaha dari Google Asia Pasifik yang berkantor di Singapura.

Google menghadirkan elite sejumlah anak usahanya, seperti YouTube video community, Waze aplikasi peta lalulintas jalanan berbasis media sosial dan interface user experience, Allo perusahaan instant chat mobile, dan Google Search.

Di Asia, setelah Cina dan India, Indonsia adalah raksasa ekonomi dunia, dengan pertumbuhan internet user dan pengguna smartphone terbesar setelah Amerika.

Hingga pukul 09.00 wita, proses registrasi para jurnalis, dari lima pulau dan 15 kota utama di Indonesia sudah berdatangan.

Selain sesi press speech, mereka juga akan meladeni wawancara dan sesi konfirmasi khusus dengan sejumlah media.

Pihak Image Dynamic selaku event organizer sesi press meeting sudah mengatur jadwal ini sejak dua pekan lalu.

Secara terpisah para elite Google dari divisi operasi marketing, bisnis di Asia Pacific juga mengatur sesi #Google4ID audiences & Industri di Ciputra Theater.

Sesi penutup ada pengenalan potensi kerjasama iklan Google dalam sesi yang mereka labeli, Ads Breakouts di Museum, Ciputra Theater. (*)