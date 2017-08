Fortuner TRD Sportivo Mengaspal di Makassar, Berapa Harganya?

PT Toyota Astra Motor melalui Kalla Toyota sebagai Founder Dealer kembali menambah line up terbaru untuk salah satu produk unggulan yang kian diminati masyarakat, yakni Fortuner.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --PT Toyota Astra Motor melalui Kalla Toyota sebagai Founder Dealer kembali menambah line up terbaru untuk salah satu produk unggulan yang kian diminati masyarakat, yakni Fortuner.

Meningkatkan tampilan Fortuner yang tidah hanya Tough namun juga Sporty, All New Fortuner kini memiliki line-up New Fortuner TRD Sportivo.

Setelah sebelumnya telah resmi hadir di Indonesia pada Event GIIAS 2017 lalu, kini New Fortuner TRD Sportivo akan mengaspal di seluruh Wilayah Penjualan Kalla Toyota meliputi Sulawesi Selatan, Tengah, Barat dan Tenggara.

Direktur PT Toyota-Astra Motor (TAM), Darmawan Wijaya di sela jumpa pers di Sandeq C Ballroom Grand Clarion Hotel Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (24/8) menuturkan, mobil segmen Sport Utility Vehicle (SUV) telah menjadi salah satu segmen yang kian diminati oleh masyarakat.

Minat masyarakat sangat tinggi dengan Kemampuan dan ketangguhan SUV yang sudah teruji dalam melewati berbagai medan. Tidak hanya medan yang sulit, SUV kini juga sudah mulai digunakan menemani aktiftas masyarakat di perkotaan besar.

“Oleh karena itu, Local Development Initiatives telah menjadi semangat tersendiri bagi kami untuk meningkatkan sentuhan lokal pada setiap mobil Toyota yang dipasarkan di Indonesia sekaligus meningkatkan kreativitas SDM kita untuk mengembangkan mobil Toyota sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia," ujar Damawan.

Selain itu, Inisiatif ini juga mempercepat penguasaan dan transfer teknologi. Dimana kehadiran varian baru menunjukan bahwa dalam semangat Beyond Product, mobil Toyota didesain untuk selalu memberikan kemudahan atau peluang kepada penggunanya melakukan penyegaran pada kendaraan mereka masing-masing sesuai dengan karakter yang dikehendaki.

Ia menambahkan dalam pengembangan aksesoris maupun varian baru, TAM selalu mengacu kepada hasil survei mengenai trend selera dan kebutuhan pelanggan. Hal Ini dilakukan untuk menjamin agar produk yang dihadirkan mendapat respon positif sesuai kebutuhan pelanggan.

Toyota Fortuner telah menjadi salah satu favorit pelanggan di Wilayah Kalla Toyota.

CEO Kalla Otomotif, Hariadi Kaimuddin menambahkan, untuk harga Fortuner 2.4 VRZ A/T tipe TRD Sportivo dibanderol Rp 552,6 juta dan untuk Fortuner 2.6 SRZ A/T tipe TRD Sportivo kisaran Rp 576,9 juta. (*)