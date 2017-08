Elite PAN Puji Irman YL, Isyarat Dukungan di Pilwali Makassar?

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Irfan AB, wakil ketua DPW PAN Sulsel, melayangkan pujian untuk Irman Yasin Limpo.

Ia pun membicarakan track record None, sapaan Irman YL, selama menjadi kepala SKPD di Pemerintah Provinsi Sulsel.

Saat ini, None juga mendaftar di PAN Makassar untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2018.

Lalu apa saja pujian untuk None, berikut curhat anggota DPRD Sulsel dari PAN inilah:

Membincang Keberhasilan Kepemimpinan SYL hari ini rasa-rasanya tidak sahih tanpa menyebut Seorang Irman YL - Irman YL yang akrab disapa None dan bagi sebagian anak muda menyapanya Ka' None adalah sosok pekerja keras dan selalu melampaui target Kinerja pada tugas yang dimanahkan - None menjadi Arsitektur terhadap sejumlah Inovasi Di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Sul-Sel : Mulai dari lahirnya Konsep Pendidikan Gratis, Rel Kereta Api, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terbaik di Indonesia dan diakui Bpk Jokowi dan USAID, Membangun Diklat Kepegawaian yang Profesional, dan terakhir Inovasinya di Bidang Pendidikan E-Panrita yang diakui oleh Bapak Jusuf Kalla - sebagai Pelopor digitalisasi dan pemamfaatan IT di bidang Pendidikan SMA/SMK di Indonesia.

Setiap tugas yang dimanahkan selalu diberi sentuhan dengan pendekatan inovatif dan terkini walaupun Kadangkala menuai Kontroversi dan Cacian. Tetapi itulah None selalu punya alasan rasional dibalik sikap dan Keputusannya.

Suatu ketika None ditanya posisinya sebagai bagian dari Klan YL (Yasin Limpo) - dengan santai dan kelakar dia menjawabnya "itu adalah Takdir dari Tuhan yang harus kita terima dan syukuri, seandainya saya disuruh memilih maka saya pasti akan memilih jadi saudaranya Donald Trump" - kedengarannya lucu tapi sesungguhnya dia ingin menegaskan bahwa tanpa embel-embel nama dibelakangnya - None punya track record dan Kapasitas yang memang layak untuk didermabaktikan untuk negeri ini - bukan hanya di Sul-Sel tetapi mungkin ditempat lain di Republik ini.

Selamat Ulang Tahun Pak / Ka' None semoga selalu diberi Kesehatan karena Kerja Keras dan Inovasinya selalu dinantikan. Amien.

Batavia - 24 Agustus 2017