Deputi Gubernur Senior BI: Suku Bunga Turun Kita Dipuji, Pas Naik Disoroti

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Seminar Nasional Bank Indonesia-Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia bertemakan "Pentingnya Koordinasi Kebijakan Antara Institusi dalam Mendorong Sektor Properti yang Sehat dan kuat di Indonesia" dihelat di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Kamis (24/8/2017).

Hadir membuka seminar, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara. Menurutnya, penurunan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) menjadi sebesar 4,5 persen dengan suku bunga Deposit Facility turun 25 basis poin menjadi 3,75 persen dan Lending Facility turun 25 basis poin (bps) menjadi 5,25 persen merupakan langkah tepat.

"Penurunan suku bunga acuan ini akan diikuti dengan penurunan suku bunga instrumen moneter lainnya. Kebijakan moneter dengan rendahnya perkiraan inflasi 2017 dan 2018 di kisaran yang diperkirakan. Tetap terkendalinya neraca berjalan," ujar Mirza di sela sambutan pagi tadi

Ia menambahkan, risiko eksternal dengan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Federal Reserve dan pengurangan neraca bank sentral AS juga menjadi perhatian. Meski demikian, Indonesia masih tetap menarik di tengah perbedaan suku bunga dalam negeri dan luar negeri.

"Penurunan suku bunga diharapkan dapat memperkuat intermediasi perbankan sehingga memperkokoh stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar dia.

BI juga tetap mewaspadai sejumlah risiko, baik yang bersumber dari global terutama normalisasi neraca bank sentral AS, maupun domestik terutama konsolidasi korporasi dan perbankan yang masih berlanjut.

Untuk itu, BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Hal lumrah terjadi ketika suku bunga turun kita dipuji bahkan diselamatim tetapi pas naik, duh kita disoroti. Risiko memang," ujar Mirza. (*)