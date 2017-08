Ini yang Dilakukan Polisi Usai Geledah Kantor Kontraktor MAN IC Gowa

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Setelah tiga jam berapa didalam Kantor PT Cahaya Insani Persada, Penyidik Unit 1 Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel akhirnya keluar sekira pukul 14.00 wita.

Saat keluar, penyidik langsung memasuki mobil Fortuner DD 1 OK dan enggan memberikan keterangan saat awak media yang sudah menunggu diluar.

"Jangan dulu yah. Soalnya mau ke kanwil lagi (Kemenag Sulsel)," ujar salah satu penyidik saat masuk kedalam mobil Fortuner DD 1 OK.

Keberadaan penyidik Tipikor di kantor yang berada di Jl. Andi Mallombasang itu sejak pukul 11.00 wita.

Namun saat media mencoba masuk, personil Sabhara bersenjata menahan didepan pintu.

Penggeleahan dilakukan berdasarkan

Laporan Polisi No : LPA / 123 / VIII / 2017 / SPKT, tgl 10 Agustus 2017. Surat Perintah Penyidikan : Sprin Sidik / 31 / VIII / 2017 / Dit Reskrimsus, tgl 10 Agustus 2017. Penetapan Ijin Penggeledahan dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar No : 07 / VIII / Pen.Pid.Sus.TPK / 2017 / PN.Mks, tgl 15 Agustus 2017. Dan Surat Perintah Penggeledahan Rumah / Kantor dan Tempat Tertutup Lainnya No : Sprin.Dah / 15 / VIII / 2017 / Dit Reskrimsus, tgl 22 Agustus 2017.

PT Cahaya Insani Persada merupakan pemenang tender proyek pembangunan RKB, asrama putra dan asrama putri MAN IC di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Gowa.

Pembangunan sekolah yang dimulai sejak 2015 oleh Kanwil Kementerian Agama yang bersumber dari APBN sebesar Rp 8.230.000.000.

Namun sejak 16 Juli 2017 setelah dilakukan pemeriksaan fisik dari Ahli Unhas Makassar diketahui kualitas beton tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dituangkan dalam kontrak yaitu K-225. Dari hasilnya terealisasi dilapangan hanya kualitas beton antara K-102 s/d K-122 sehingga di kategorikan gagal konstruksi. (*)