Pengen Punya Lamborghini Seperti Raffi Ahmad? Ternyata Pajaknya Segini Lho!

Jakarta, Tribun - Presenter dan artis Raffi Ahmad baru saja kedatangan tamu spesial dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta (BPRD) beserta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang hendak menagih pajak mobil mewah yang dimiliki Raffi.

Adapun salah satu mobil mewahnya yang dimiliki Raffi adalah Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster bernomor polisi B 1 AMY.

Semahal itukah pajak mobil mewah apalagi supercar sekelas Ferrari, Lamborghini, dan lainnya hingga harus dihindari?

Untuk itu mari kita coba hitung kisaran biaya pajak mobil mewah Lamborghini Aventador LP-700 4 Roadster seperti yang dimiliki Raffi Ahmad. Harga mobil super dari Italia ini berada di kisaran Rp 12 miliar off the road.

Komponen pajak yang terbilang besar adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

BBN KB besarnya 10 persen dari harga kendaraan off the road. Jika harga mobil Rp 12 miliar, pemilik harus mengelurkan biaya Rp 1,2 miliar.

Biaya yang cukup besar lainnya adalah PKB. Besaran PKB berdasarkan Permendagri No. 29 tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, besarnya 1,5 persen dari nilai jual kendaraan.

Besaran angka tersebut bersifat menurun setiap tahun karena penyusutan nilai jual. Anggap saja baru, nilainya Rp 12 miliar x 1,5 persen x 1 (koefisien mobil sedan dari Permendagri), berarti harus bayar Rp 180 juta.

Lalu ada lagi biaya tambahan yang jumlahnya masih terbilang kecil, seperti SWDKLLJ (Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) sebesar Rp 143 ribu untuk mobil.

Jadi , pajak pertama yang harus dibayar pemilik Lamborghini Aventador LP-700 4 Roadster milik Raffi Ahmad adalah Rp 1,2 miliar (BBN KB) ditambah Rp 180 juta (PKB) dan SWDKLLJ Rp 143.000, menjadi total Rp 1.380.143.000.

Sedangkan Pajak tahunan di tahun pertama sekitar RP 180.143.000.(iku/tribunnews.com