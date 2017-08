FISIP Unhas Jajaki Kerjasama 3 Universitas Kenamaan di Australia, Ini Tujuannya

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR- Universitas Hasanuddin (Unhas), terus mengembangkan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangkan menghasilkan lulusan yang bermartabat dan professional. Salah satunya gencar menjalin kerjasama diberbagai bidang dengan berbagai Universitas terbaik di dunia demi terwujudnya World Class University (WCU).

Menyadari hal tersebut, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik (FISIP), melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut diantaranya bermitra dengan universitas yang mempunyai reputasi internasional baik di dalam maupun luar negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, Fisip Unhas akan melakukan kunjungan ke Monash University, Griffith University Australia dan New South Wales University (UNSW), memenuhi undangan ketiga Universitas tersebut, pada 24 – 29 Agustus 2017.

Adapun tujuannya yaitu penjajakan kerjasama dibidang penelitian, pertukaran pelajar/dosen, joint publication pada jurnal internasional yang terindeks Scopus dan mendapatkan mitra untuk pembukaan kelas internasional bagi departemen Ilmu Hubungan Internasional di Fisip Unhas.

"Hasil kunjungan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan Workshop UNHAS-Monash publication Strengthening Workshop for Eastern Indonesia: Social research Methods and Indonesia-Australia Collaboration in the Maritime Environment yang akan diadakan pada tanggal 11-13 September 2017 di Makassar,"kata Kordinator kunjungan, H. Darwis Ph.D, Rabu (23/8/2017).

Para peserta yang ikut kunjungan academik diharapkan setidaknya memperoleh poin-poin dibawah ini ;

- Pengetahuan tentang sistem dan layanan pendidikan yang baik dari Fakultas terkait dan Institut Asia dari the University of Melbourne, Griffith University, dan Monash University

- Formalisasi kerjasama dalam hal pertukaran pelajar, pengembangan Kelas Internasional, dan kerjasama lainnya yang berkaitan dengan World Class University;

- Pengetahuan tentang fasilitas dan layanan pendidikan yang dibutuhkan untuk mencapai status World Class University.