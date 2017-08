Cowok Kamu Masih Lirik Cewek Lain? Jangan Marah Dulu, Ini Penjelasan Ilmiahnya

TRIBUN-TIMUR.COM-Kalau cowok kamu termasuk cowok yang masih suka ngelirik cewek lain, nggak usah khawatir lah. Soalnya ada penelitian ilmiah yang bisa menjawab pertanyaan itu guys.

Pada dasarnya, otak manusia akan merespon visual yang ditangkap melalui matanya. Setelah itu otak akan memberikan kesimpulan instan terkait hal yang menarik bagi mata.

Nah, otak cowok jauh lebih peka untuk menangkap keindahan dan kecantikan, terutama kecantikan cewek nih.

Menurut Daniel Prager, akademisi sekaligus presiden Prager University di Amerika Serikat, insting inilah yang mendorong laki-laki untuk melirik cewek lain.

Lebih lanjut lagi, insting ini nggak akan berkurang meskipun hubungan lelaki dan pasangannya sangat kuat.

Alasannya simple banget. Karena cewek itu adalah “cewek lain”. Well, “cewek lain” di sini bukan berarti target potensial perselingkuhan, tapi membangun kesadaran bahwa di dunia ini tetap ada cewek lain, nggak cuma pasangannya aja.

FYI nih guys, cowok-cowok yang dalam hubungan paling harmonis sekalipun pasti bakal menemukan beberapa cewek yang lebih menarik dibanding pacar atau istri mereka sendiri.

But once again, itu bukan pertanda kalau dia pengen selingkuh.

Bahkan sebuah penelitian tahun 2009 terbitan Archives of Sexual Behavior menemukan durasi cowok memandang cewek bisa mengukur seberapa tertariknya ia pada cewek tersebut.

Nah rata-rata cowok akan memandang cewek selama 8,2 detik jika ia benar-benar merasa tertarik dengannya, sementara mereka akan memandang kurang dari 4 detik jika nggak begitu terpesona.

Alamiahnya dibutuhkan waktu rata-rata tujuh detik untuk otak memutuskan apakah kita tertarik pada seseorang atau nggak.

Michele Barton, seorang psikolog kesehatan klinis di Psychology Life Well di Harrison New York, mengatakan cowok untuk melirik cewek lain sekitar lima sampai sepuluh detik itu lumrah. Pada akhirnya, perhatiannya akan teralihkan kembali ke tempat semula.

Nah terungkap kan sekarang jawabannya apa? Jadi sah-sah aja ya guys kalo lo punya pacar dan masih tertarik dengan cewek lain. Selama, perhatian lo balik lagi ke si doi. (Tribunlifestyle.com)