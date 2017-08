Besok, Fortuner TRD Sportivo Resmi Mengaspal di Makassar

All New Fortuner TRD Sportivo

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Produk teranyar Toyota-Astra Moror (TAM), All New Fortuner TRD Sportivo bakal dilaunching di Sandeq Ballroom C, Grand Clarion Hotel Jl AP Pettarani Makassar, Kamis (24/8/2017).

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin menuturkan, Toyota Fortuner sendiri telah menjadi salah satu produk unggulan dengan konsisten menjadi market leader untuk segmen Sport Utility Vehicle (SUV) High.

"Capaian ini tidak terlepas dari apresiasi masyarakat akan kemampuan Fortuner untuk menjawab espektasi pelanggan. Untuk terus memenuhi kebutuhan pelanggan, kami hadirkan varian terbaru All New Fortuner yang lebih sporty berkat elemen TRD yang disematkan,” ujar Aswan dalam rilisnya, Rabu (23/8/2017).

Sejak diluncurkan pada Februari tahun 2016 lalu, All New Fortuner terus berhasil mendapatkan respons positif dari masyarakat. Melalui dua varian VRZ dan SRZ, All New Fortuner berhasil mencatatkan penjualan hingga lebih dari 770 unit hingga Agustus 2017.

Untuk Segmen SUV High, Toyota Fortuner 4x2 berhasil menguasai pasar dengan market

share mencapai 45.02 persen sepanjang tahun 2017, dengan mencatatkan penjualan sebanyak 242 unit hingga Juli 2017.

Di GIIAS 2017, Toyota Fortuner mendapatkan tambahan line-up dengan hadirnya New Fortuner TRD Sportivo. Penyegaran untuk varian baru ini antara lain dilakukan pada bagian eksterior depan, belakang, dan samping.

Pada prosesi Launching nanti, Tidak hanya hadir Manajemen dari Kalla Toyota, Manajemen PT TAM dan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia turut serta.

"Seperti apa ketangguhan dan design sporty tough dari varian baru All New Fortuner TRD Sportivo akan diperlihatkan di Clarion besok (hari ini)," katanya. (*)