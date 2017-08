Anak Muda Pembawa Pesan Demokrasi

Marwah Anas Rahmah

Peserta Jambore Gerakan Sadar Pemilu

Melaporkan dari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Zaman teknologi ini media sosial menjadi ruang aktualisasi bagi kaum muda bukan hanya untuk eksistensi diri tapi juga menjadi ajang cipta kreativitas. KPU melihat anak muda ini mumpuni membawa pesan-pesan demokrasi bagi pemilih pemula yang umumnya dianggap melek teknologi dan kekinian.

Semangat inilah yang kemudian diramu oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menggelar kegiatan Jambore di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 15-17 Agustus 2017 lalu.

Tema kegiatan adalah Gerakan Sadar Pemilu. Gerakan didefenisikan oleh KPU RI adalah upaya maksimal pencapaian demokrasi. Sasaranya adalah pemuda yang gabung dalam komunitas peduli pemilu (KPPD) dari berbagai simpul di provinsi se Nusantara.

Tiga peserta dari Sulsel tiba di Makassar dan melakukan pertemuan dengan komisioner KPU Sulsel, Rabu (23/8).

Di hadapan102 peserta utusan dari 34 provinsi, Ketua KPU RI Arif Budiman membakar semanat pemuda untuk berkontribusi pada proses Pemilihan Kelada Daerah serentak 2018 dan Pemilu 2019.

“ Pemuda itu adalah poros gerakan yan mampu meramu teknologi dan konten kekiniaan. Jika dilibatkan dalam gerakan sadar pemilu dalam setiap rankaian tahapan, maka pesan-pesan demokrasi akan sampai, “ kata Arif Budiman.

Caranya, KPPD harus lebih kreatif dalam membuat kegiatan seperti Kampanye lewat Medsos, Stand up Comedi dan Go to school sehingga bisa menyentuh jiwa para pemilih pemula.Tercatat pada pemilu 2014 sekitar 18 juta jiwa dari daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 188.224.161jiwa.

Jika KPPD bentukan KPU mampu mengelolah potensi pasar pemilih dengan kemampuan melek tekhnologi dan eksis diberbagai mdia sosial bukan tidak mungkin edukasi dan pesan-pesan demokrasi lebih menyentuh pada pemilih pemula.(*)