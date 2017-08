Rangkaian Donor Darah Phinisi Hospitality Berakhir di Dalton

Masih dalam rangkaian semangat Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, rangkaian aksi donor darah yang dilaksanakan Phinisi Hospitality Indonesia Group yang terdiri dari Quality Plaza Hotel, Grand Clarion Makassar, Grand Clarion Kendari, Dalton Hotel, The Rinra Hotel, dan Mall Phinisi Point berakhir di Dalton, Senin (21/8/2017).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nurul Adha Islamiah

Sebelumnya, Steel Punuh selaku Corporate Director of PR and IT Phinisi Hospitality mengatakan, donor darah sudah menjadi kegiatan rutin dan masuk dalam program CSR Phinisi Hospitality Group sebagai aksi kemanusian dan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan darah.

Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi SulSel Unit Tranfusi Darah dan UTD PMI Kota Makassar.

Terletak di ruangan Orchid, lantai 2 Dalton Hotel Makassar. Aksi donor darah ini disambut antusias , baik oleh seluruh karyawan/karyawati hotel, masyarakat sekitar, maupun tamu-tamu Dalton Hotel.

"Harapan kami semoga rangkaian aksi donor darah ini , dapat membantu sejumlah orang yang membutuhkan. Donor darah ini disamping dapat membantu orang lain yang membutuhkan juga bermafaat bagi pendonor salah satunya meningkatkan produksi darah. Me-remind kita agar menjalani pola hidup sehat", ungkap Junaidi Salam, General Manager Dalton Hotel Makassar melalui rilis yang diterima Tribun Timur. (*)