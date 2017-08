Prof Taruna Ikrar Raih Penghargaan Prestasi Indonesia 

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA-Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP Pancasila) menyelenggarakan Festival Prestasi Indonesia, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, dari 21-22 Agustus 2017.

Sejumlah tokoh hadir dalam acara Festival Prestasi Indonesia, di antaranya Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Festival Prestasi Indonesia dibuka secara simbolis oleh Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden Joko Widodo dengan menabuh genderang di atas panggung.

Kepala UKP-Pancasila, Yudi Latif, mengatakan penyelenggaraan Festival Prestasi Indonesia merupakan suatu bentuk membangun tradisi mengapresiasi kinerja postif dan prestasi 72 putra-putri bangsa.

Salah satu tim seleksi, Nia Sjarifuddin, dalam keterangan Senin (21/8/2017) mengatakan, salah satu kriteria menjadi ikon prestasi adalah pernah memperoleh penghargaan atau juara tingkat nasional dan internasional.

Adapun ke-72 putra putri berprestasi ini dibagi dalam empat kategori, yakni saintis dan inovator, olahraga, seni budaya, dan pegiat sosial.

Salah satu ikon prestasi dari sains dan inovator adalah Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Pharm., MD, Ph.D.

Ia adalah seorang dokter jenius yang pernah menjadi kandidat Nobel Kedokteran dan saat ini menjabat Dekan School of Biomedical Sciences, National Health, University of California di AS.