Palopo Batal Jadi Tuan Rumah Liga 3 Zona Sulsel, Dipindahkan ke Sini

Laporan Wartawan Tribunpalopo.com, Hamdan Soeharto.

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Gaspa United Palopo batal menjadi tuan rumah dalam lanjutan Liga 3 Indonesia.

Hal itu diutarakan Manager Gaspa United, Syukur, saat dikonfirmasi TribunPalopo.com, Senin (21/8/2017).

"Kita batal menjadi tuan rumah. Keputusan ini keluar jam 12 malam. Tidak dijelaskan juga apa alasanya. Jadi yang tuan rumah itu Kabupaten Pinrang," kata Syukur.

Gaspa United lolos delapan besar Liga 3 Indonesia zona Sulsel.

Baca: Wali Kota Palopo Buka Mubes Germapala, Ini Pesan yang Disampaikan

Di babak delapan besar Gaspa United satu group dengan Pinrang, Bantaeng dan BPD.

"Kick of tanggal 25 Agustus. Tanggal 24 kami sudah ada di Pinrang," ujar Syukur.

Sebelumnya, Gaspa United dikabarkan akan menjadi tuan rumah Liga 3.

Saat menjadi tuan rumah Gaspa United akan berhadapan dengan juara group B, runner up group A dan runner up group C.(*)