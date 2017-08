Mengejutkan! Indonesia Pengikut Terbanyak Bintang Film Dewasa Ini. No 4 dari Mana Yah?

TRIBUN-TIMUR.COM - Bintang film dewasa kelahiran Jepang, Hitomi Tanaka, buka-bukaan mengenai pengikutnya di media sosial.

Pemain film biru ini membuka lokasi asal mayoritas followernya.

Data itu menujukan demografi pengikutnya di Instagram.

Data demografi itu ia dapatkan dari fitur Instagram for Business.

Data tersebut ia tunjukan kepada pengikutnya melalui Insta Stories.

Ia menyayangkan ternyata follower asal negaranya Jepang tidak dominan mengikutinya di Instagram.

"My Instagram follower's country and cities.

No Japan all time LOL" tulisnya.

Follower Hitomi Tanaka (instagram)

Screenshot yang ia bagikan itu justru menunjukan data mengejutkan untuk Indonesia.

Pasalnya follower dari Indonesia sebagai penyumbang terbanyak pengikut Instagram Hitomi.

Ternyata ada tiga daerah di Indonesia sebagai penyumbang follower terbanyak Hitomi.