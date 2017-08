Ini Dia Artis-Artis yang Siap Meriahkan F8 Makassar, Ada dari Amerika Lho

Suasana persiapan Makassar International Eight Festival & Forum 2016 di anjungan Pantai Losari, Rabu (8/9/2016)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar terus mempermantap even Makassar Internasional Eight Fastival (F8) and Forum.

Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata Makassar Muhammad Roem mengatakan para kurator yang terlibat dalam event tahunan Pemkot Makassar sudah merampungkan konsep atau penataan panggung F8.

Yang mengejutkan lagi, sejumlah artis dan chef asal Jakarta akan hadir pada even yang akan dipusatkan di Anjungan Pantai Losari, Jl Penghibur, Makassar.

"Saat ini ada beberapa artis yang pastikan untuk datang, dia diantaranya Luna Maya yang akan tampil di even fashion, Daniel Sahuleka tampil di konser F8, Leanna Rachel tampil di konser F8, Anji ex vocalis Drive tampil di Konser F8, Yeyen Lidya host saat even food didampingi Chef Chandra, serta Athron musikalisasi asal Amerika," kata Roem.

Di antara selebriti ini, Leanna Rachel yang kali kedua akan tampil di F8, setelah pelaksanaan tahun sebelumnya (2016).

Sebelumnnya, Kadis Pariwisata Makassar Rusmayani Majid mengungkapkan bahwa F8 2017 lebih meriah dari sebelumnya.

Ia menyebutkan pihaknya telah menerima konfirmasi dari 42 delegasi negara untuk tampil di F8.

Untuk menyukseskan acara ini, Pemkot Makassar menggelontorkan anggaran sebesar Rp 2 miliar.

Untuk even ini, telah terlapor ada 60 negara yang akan terlibat di forum tersebut.

Sekadar diketahui, F8 singkatan dari Film, Fashion, Food, Fine Arts, Flora, Fiction Writers, Fussion Jazz, Folk.

Event ini diadakan Dinas Pariwisata untuk mempromosikan potensi Makassar sebagai center poin of Indonesia "pusar Indonesia".

Bahkan diyakini, perputaran ekonomi akan meingkat disaat event ini diadakan, karena banyaknya wisatawan yang masuk ke Makassar. (*)