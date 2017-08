Setelah Bendera Terbalik, Beredar Foto Timnas Indonesia Kehabisan Makanan di Malaysia

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua buah foto beredar di beberapa grup Whatsapp, dimana timnas sepakbola Indonesia tidak kebagian makanan di Malaysia.

Terlihat Asisten Pelatih Bima Sakti hanya bisa memandangi tempat makanan yang sudah tidak terisi lagi.

Dan para pemain timnas hanya bisa memakan roti yang tersedia.

Sebelumnya tuan rumah SEA Games 2017, Malaysia tengah menjadi sorotan.

Lantaran bendera Indonesia dipasang terbalik di manual book resmi Sea Games 2017.

Hal ini pun menuai kecaman dari warga Indonesia.

Mereka menuntut Pemerintah Malaysia bertanggung jawab dan meminta maaf kepada Indonesia.

Sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairy Jamaluddin meminta maaf atas terbaliknya bendera Indonesia.

Terbaliknya bendera Indonesia terbalik diketahui dalam pembukaan ajang olahraga SEA Games Kuala Lumpur 2017 di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, Sabtu (19/8/2017).

Khairy Jamaluddin menyampaikan permohonan maaf tersebut melalui akun Twitter pribadi menyusul kekecewaan Menpora Indonesia, Imam Nahrawi, atas kejadian itu.

Melalui permohonan maaf, Khairy Jamaluddin mengatakan bahwa ia juga merasa kesal dengan kejadian tersebut.

"Bapak Imam, Please accept my sincere apologies for this. Sesunggunya tiada niat jahat. Saya amat kesal dengan kesilapan ini. Mohon maaf," tulis Khairy Jamaluddin dikutip sesuai asli BolaSport.com dari Twitter.