Generasi Muda Darurat Narkoba, Ini Kata Siswi Smada Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus dimasa depan.

Keadaan tersebut, tercermin dari kenyataan semakin banyak warga Indonesia yang mengalami ketergantungan dan meninggal dunia.

Hal tersebut sebagai akibat penyalahgunaan narkoba, khususnya kalangan generasi muda.

Darurat narkoba di kalangan anak muda ini menarik perhatian banyak pihak, salah satunya siswi SMAN 2 (Smada) Makassar, Nurhasa Indira Putri.

Menurutnya maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini.

"Narkoba semakin marak, sehingga banyak merusak mental, moral bahkan pendidikan teman-teman sesama pelajar," kata perempuan 17 tahun ini pada tribun-timur.com, Minggu (20/8/2017).

"Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba," ujar pemilik akun instagram Nurhasanahindira ini.

Indira menambakan, Sebagai generasi muda kita harus memerangi narkoba, say no to drugs.(*)