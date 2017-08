Akhirnya! Bendera Indonesia Terbalik, Panitia SEA Games Malaysia Minta Maaf

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhinya kesalahan itu diakui. Gambar bendera Republik Indonesia Merah Putih menjadi pembicaraan saat pembukaan SEA Games 2017.

Bendera Indonesia tampak terbalik, putih merah. Sehingga jadi bahan pergunjingan.

Panitia pelaksana SEA Games Kuala Lumpur 2017 mengeluarkan surat pernyataan resmi sekaligus permohonan maaf atas insiden kesalahan cetak bendera Indonesia.

Pada pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Bukit Jalil, Sabtu (19/8/2017), sejumlah pengunjung - khususnya dari Indonesia - yang mendapatkan buku panduan, terkejut. Bendera Merah Putih dicetak terbalik sehingga menjadi warna bendera Polandia.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi lantas mengunggah insiden tersebut via media sosial. Panitia lokal Malaysia pun lantas mengeluarkan permohonan maaf secara resmi.

Surat tersebut diunggah di akun Twitter resmi SEA Games 2017 @KL2017.

"Kami ingin memohon maaf kepada rakyat Indonesia di atas kesilapan yang tidak disengajakan dalam mencetak bendera Indonesia dalam buku cenderamata tersebut," tulis dalam surat tersebut dikutip sesuai asli BolaSport.com dari Twitter.

Statement on the issue of the Indonesian flag in the Official Souvenir Book for the opening ceremony of the 29th SEA Games pic.twitter.com/nRCja6MxfK