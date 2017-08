VIDEO: Intip Persiapan Gaspa United Palopo Jadi Tuan Rumah Liga 3 Sulsel

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Gaspa United intens latihan di Lapangan Gaspa, Jl Balaikota, Kecamatan Wara, Kota Palopo,vSabtu (19/8/2017).

Latihan itu untuk mempersiapkan diri dalam lanjutan Liga 3 zona Sulsel.

Gaspa United akan menjadi tuan rumah pada laga itu.

Rencananya, pertandingan akan dimulai selama tiga hari, 25, 26 dan 28 Agustus 2017.

Baca: Honor Paskibra Mamuju Hanya Rp 100 Ribu, di Palopo Angkanya Fantastis

Gaspa United akan berhadapan dengan juara grub B, runner up grub A dan runner up grub C yang saat ini masih bertanding.(*)