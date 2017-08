Mau Nonton? Simak Jadwal Liga-liga Eropa Akhir Pekan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kompetisi liga-liga Eropa bergulir lagi akhir pekan ini. Liga Inggris sudah memasuki pekan kedua.

Sedangkan Liga Spanyol baru memasuki pekan pertama. Berikut jadwalnya:

LIGA INGGRIS

Sabtu, 19 Agustus

19:30 (Wita) Swansea City vs Manchester United

22:00 AFC Bournemouth vs Watford

22:00 Burnley vs West Bromwich Albion

22:00 Leicester City vs Brighton & Hove Albion

22:00 Liverpool vs Crystal Palace

22:00 Southampton vs West Ham United

Minggu, 20 Agustus

00:30 (Wita) Stoke City vs Arsenal

20:30 Huddersfield Town vs Newcastle United

23:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea

Selasa, 22 Agustus

03:00 (Wita) Manchester City vs Everton

LIGA SPANYOL

Minggu, 20 Agustus

00:15 (Wita) Celta Vigo vs Real Sociedad

02:15 Girona vs Atletico Madrid

04:15 Sevilla vs Espanyol

Senin, 21 Agustus

00:15 (Wita) Athletic Bilbao vs Getafe

02:15 Barcelona vs Real Betis

04:15 Deportivo La Coruna vs Real Madrid

Selasa, 22 Agustus

02:15 (Wita) Levante vs Villarreal

04:00 Malaga vs Eibar

LIGA ITALIA

Minggu, 20 Agustus

00.00 (Wita) Juventus vs Cagliari

02:45 Hellas Verona vs SSC Napoli

Senin, 21 Agustus

00:00 (Wita) Atalanta vs Roma

02:45 Bologna vs Torino

02:45 Crotone vs AC Milan

02:45 Inter vs Fiorentina

02:45 Lazio vs SPAL 2013

02:45 Sampdoria vs Benevento

02:45 Sassuolo vs Genoa

02:45 Udinese vs ChievoVerona