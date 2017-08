Jadi Tuan Rumah Liga 3 Indonesia, Dispora Palopo Bentuk Ini

Laporan Wartawan Tribunpalopo.com, Hamdan Soeharto.

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Dispora) Palopo membentuk kepanitian untuk menghadapi Liga 3 Indonesia Zona Sulsel.

Rencananya, Kota Palopo akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan yang akan dilakukan pada 25 Agustus 2017.

Kadispora Palopo Nuryadin mengatakan, pihaknya akan memberi pelayanan yang terbaik kepada tim sepak bola Liga 3 dari daerah lain.

"Kami sedang persiapkan semuanya. Sekarang kami bentuk kepanitiaan," kata Nuryadin, Sabtu (19/8/2017).

Diketahui Gaspa United Palopo menjadi juara grub D saat bertanding di Toraja.

Di grub D kemarin Gaspa United berhadapan dengan Tana Toraja dan Toraja Utara.

saat menjadi tuan rumah nanti, Palopo akan berhadapan dengan juara grub B, runner up grub A dan runner up grub C.(*)