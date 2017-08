FOTO: Prof Dr Taruna Ikrar Resmi Diangkat Jadi Dosen FK Universitas Bosowa

Dekan Fakultas Biomedical and Science, Nasional Healt University, California, USA, Prof Dr Taruna Ikrar, M Pharm membawakan kuliah pakar di Universitas Bosowa ruang Auditorium Aksa Mahmud, Makassar, Sabtu (19/8)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Dekan Fakultas Biomedical and Science, Nasional Healt University, California, USA, Prof Dr Taruna Ikrar, M Pharm membawakan kuliah pakar di Universitas Bosowa ruang Auditorium Aksa Mahmud, Makassar, Sabtu (19/8). Kuliah pakar ini tentang "Synergy Improves The Quality of Medical Education". Prof Taruna secara resmi diangkat sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa (Unibos) Makassar usai melakukan penandatanganan MoU. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

