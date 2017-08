Diceraikan Pangeran, Lalu Dikabarkan Meninggal, Warganet Kini Miris Lihat Kelakuan Artis Cantik Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Wanita cantik bernama Manohara Odelia Pinot (25), sempat membuat heboh publik dengan kabar pernikahannya yang penuh kontroversi.

Pada tahun 2009 silam, dirinya diduga mengalami kekerasan rumah tangga oleh suaminya, Pangeran Kelantan Malaysia bernama Tengku Muhammad Fakhry Petra.

Pada November 2016, dia sempat dikabarkan tewas karena overdosis narkoba.

Ternyata kabar tewasnya putri dari George Manz dan Daisy Fajarina tersebut hanyalah hoaks atau berita palsu.

Melalui akunnya pada Instagram @manodelia, Manohara mengunggah potret dirinya yang sedang dikeliling kucing-kucing peliharaannya.

Dalam posting-an ini, Manohara juga membubuhkan caption menjelaskan jika dirinya dalam kondisi sehat dan tak benar meninggal dunia.

"I'm alive!! I'm alive and well guys, its a hoax lol..Chillin' with the cats :p," tulis manodelia.

Melihat posting-an Manohara, akhirnya para penggemar serta kerabatnya di Makassar, Sulawesi Selatan, lega.

Kini dirinya menapaki kehidupan baru.

Lama tak nampak di layar kaca, aktris sekaligus model cantik ini ternyata tengah disibukan dengan bisnis penerbitan dan kecantikan.