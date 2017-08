Daihatsu Thor Curi Perhatian Pengujung GIIAS 2017, Ini Kelebihannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Daihatsu kembali menampilkan mobil terbaiknya pada Gaikindo Indonesia

International Auto Show (GIIAS) 2017. Salah satunya adalah Daihatsu THOR Grand Custom, yang merupakan kendaraan kompak MPV dengan konsep Elegant & Luxury cocok digunakanuntuk Eksekutif muda yang selalu ingin tampil up to date & self prestige.

Dengan dimensi panjang 3.755 mm dan lebar 1.670 mm, ditambah dengan kapasitas mesin 996 cc tiga silinder, serta CVT Transmission, Daihatsu THOR lincah dan cocok digunakan untuk bermanuver di jalanan perkotaan.

Mobil kompak dengan kapasitas lima penumpang ini memiliki ruang kabin yang luas dan lega. Pada sisi Eksterior, tampilan keseluruhan semakin agresif karena mengadopsi two-tone color dengan kombinasi warna utama dark grey dan ornamen biru pada sisi atap, garis bodi mobil, serta bagian roda, menjadikan kendaraan ini semakin terlihat mewah.

Pengguna mobil juga semakin aman dan nyaman, karena adanya desain lampu depan mated LED, ditambah Fog Lamp berwarna biru, serta LED pada lampu belakang. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan velg berukuran 17 inch berwarna biru menjadikan THOR terlihat lebih mewah.

Senada dengan tampilan luar, pada sisi Interior kendaraan ini juga menganut two-tone color dengan kombinasi warna hitam dan biru gelap dipadukan ornamen kayu, serta lampu interior bernuansa blue illumination, menawarkan kesan yang mewah dan hi-tech.

Dilengkapi dengan layar audio yang besar dan posisi tuas transmisi yang berada di dashboard atau in-dash shif

lever, semakin memudahkan dan memanjakan penggunanya dalam berkendara.

Research and Development Executive Officer PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Pradipto Sugondo dalam rilisnya, Sabtu (19/8/2017) menuturkan, sebagai spesialis produsen mobil kompak, Daihatsu konsisten menampilkan mobil model Jepang yang menarik.

"Walaupun dijual di Jepang, kami ingin masyarakat di Tanah Air dapat melihat keunikan model Daihatsu tersebut di ajang GIIAS 2017 ini,” ujarnya. (*)