Ratusan Alumni Gombara Kembali Siap Jajal Stadion Cadas

MAKASSAR, TRIBUN - Jelang Ikapem Cup 2, Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara Makassar menggelar kerja bakti di kompleks pesantren, Jumat (18/8/2017) sore.

Kerja bakti itu digelar sehari sebelum jadwal dihelatnya pertandingan sepakbola antar alumni yang akan memperebutkan piala IKAPEM (Ikatan Alumni Pesantren Muhammadiyah) Darul Arqam Gombara (Dago) yang berlangsung dua hari, Sabtu-Minggu (19-20/8/2017).

Baca: Video: Ikapem Gombara Cup Pakai Komentator Berbahasa Arab

Panitia pertandingan, Rafiuddin Anwar, merilis ada empat tim yang akan berlaga di ajang tersebut yaitu tim Mas Mansyur, tim Jenderal Sudirman, tim Al Mujahidin, dan tim Ahmad Dahlan.

Nama keempat tim itu diambil dari empat asrama santri di pesantren setempat. Ratusan alumni sudah mengkonfirmasi kesediannya “pulang” ke Gombara melalui grup Ikapem Pesantren Darul Arqam Gombara demi bertarung di Cadas Stadium (Stadion Cadas Gombara) memperebutkan Piala Ikapem Cup II tahun 2017.

Seperti turnamen sebelumnya, laga antar tim akan diisi dengan ulasan komentator yang menggunakan bahasa Arab sambil mengamati setiap detil kejadian yang berlangsung di atas lapangan Cadas Stadium.

Baca: FOTO-FOTO: Reuni Akbar Alumni Pesantren Gombara

Sementara komisi wasit pertandingan masih dipegang ustad Ridwan Hamzah yang akan mengatur siapa wasit yang akan dikerahkan di setiap laga. Unsur pimpinan pesantren, ustad pengajar, dan santri aktif juga akan dilibatkan bermain maupun mendukung tim favoritnya.

Sebelumnya, turnamen sepakbola Ikapem Cup I digelar pada 25 Mei 2017. Pada Ikapem I, kampiun turnamen diraih tim Ahmad Dahlan dengan pemain terbaik Aluddin Alo. Ikapem Cup digelar sebagai ajang reuni dan silaturrahmi alumni, pengelola-akademisi, dan santri setempat.(*)

Jadwal Pertandingan:

Sabtu, 19 Agustus 2017

1. Mas Mansyur vs Ahmad Dahlan, 16.00-17.00 wita

2. Jenderal Sudirman vs Mujahidin, 17.00-18.00 wita

Ahad, 20 Agustus 2017

1. Ahmad Dahlan vs Jenderal Sudirman, 07.30-08.30 wita

2. Mas Mansyur vs Mujahidin, 08.30-09.30 wita

3. Jenderal Sudirman vs Mas Mansyur, 16.00-17.00 wita

4. Mujahidin vs Ahmad Dahlan, 17.00-18.00 wita

-durasi waktu: 2x20 menit