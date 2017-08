Dosen UIM Ikut Kongres APACPH di Korea Selatan

Muh Nur

Humas FKIP UIM

Melaporkan dari Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM-Dosen Universitas Islam Makassar mengikuti Kongres Asia Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) tahun 2017 yang ke-49 di Yonsei University Internasional Campus, Korea Selatan pada Kamis-Sabtu, 17-19 Agustus 2017.

Dosen UIM yang mengikuti kegiatan tersebut adalah Endang Ruswiyani.

Endang bersama dengan suaminya Prof Razak Thaha yang juga guru besar Universitas Hasanuddin Makassar akan mempresentasikan penelitiannya yang berjudul ‘Parenting Pattem and Nutritional Status Of Children Aged Under Five Years In North Maluku Province Indonesia’.

Endang Ruswiyani mengungkapkan, APACPH merupakan organisasi internasional pada bidang kesehatan masyarakat di wilayah Asia-Pasifik dan memiliki fokus terhadap peningkatan mutu pendidikan dan keilmuan kesehatan masyarakat.

“Kongres tersebut dibuka oleh Direktur Yonsei University dan juga hadir sebagai Keynote Speaker adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2007-2016, Ban Ki Moon,"kata Endang yang juga Wakil Dekan 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UIM ini.(*)