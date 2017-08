Petama di Luar Pulau Jawa, Ini yang Spesial di SPBU Pasti Prima

MUH ABDIWAN

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto bersama GM Marketing Operation PT. Pertamina Region VII Sulawesi meresmikan SPBU Pasti Prima di SPBU Jl Gunung Bawakaraeng Makassar, Rabu (16/8/2017). SPBU Pasti Prima 74.90236 Bawakaraeng merupakan SPBU Pasti Prima pertama yang diluncurkan di luar Pulau. Jawa.Konsep Pasti Prima memadukan 5 layanan non fuel retail, yaitu convenience store, auto care (air, nitrogen, Bright Oli Mart, ataupun carwash), food to go, ATM, dan outlet penjualan LPG. SPBU Pasti Prima memiliki tampilan yang lebih fresh dengan logo baru yang mengkomunikasikan layanan melebihi SPBU Pasti Pas dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental, yaitu jaminan dalam hal pelayanan, kualitas, dan kuantitas. tribun timur/muhammad abdiwan