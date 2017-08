Mulai 2018, Tak Miliki Kartu Ini Tak Bisa Naik Haji

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Calon Jamaah Haji (CJH) yang ingin berangkat ke Tanah Suci tahun depan, diwajibkan memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS).

Bila belum memiliki, silakan urus di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terdekat di daerah Anda. Mengingat, ini salah satu syarat wajib untuk naik haji.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) Makassar drg Unting Patri Wicaksono Pribadi usai sosialisasi di Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Jl Asrama Haji Makassar, Rabu (16/8/2017) menuturkan, ini sudah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Meteri Kesehatan (Permenkes).

"Penerapan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan Permenkes No 62 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji. sehingga jamaah haji diharapkan menjadi peserta JKN/KIS," ujar Unting.

BPJS Kesehatan telah membuka posko di Asrama Haji Embarkasi Makassar. Tujuannya, menjadi pusat informasi bagi CJH yang belum memiliki JKN/KIS.

"Pegawai kami bergerak mendatangi satu persatu kamar jamaah yang belum terdaftar di BPJS kesehatan. Sejak 12-15 Agustus ada 85 CJH yang mendaftar jadi peserta baru," kata Unting.

Secara umum, dari 15.911 CJH yang terdaftar di Embarkasi Makassar, 30 persen dari itu belum terdaftar di BPJS Kesehatan.

Kendala dalam mendaftarkan CJH beragam, salah satunya bahasa. Bahkan ada beberapa jamaah usia lanjut yang tidak mengerti bahasa Indonesia.

"Makanya kita imbau masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji, agar segera mengurus JKN/KIS. Mengingat tahun depan, CJH tidak bisa berangkat bila tidak memiliki kartu tersebut," katanya. (*)