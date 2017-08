Ketua MPR RI Puji Sulsel di Sidang Tahunan, Syahrul: Itu Keberhasilan Kita Semua

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memuji pertumbuhan ekonomi dan ekonomi d kerakyatan Sulawesi Selatan dalam Sidang Tahunan MPR RI di ruang Rapat Paripurna MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Hal ini dia sampaikan di depan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Bang Zul, sapaan Zulkifli Hasan, menganggap Sulsel mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi terbaik. Dia juga nengatakan kafe-kafe tumbuh dengan pesat di Sulsel.

"Saya tanya kenapa bisa begitu?! Karena ekonominya berbasis kerakyatan. Kebun-kebun, kebun rakyat. Pertanian, pertanian rakyat. Nelayan, nelayan rakyat. Ada kebun coklat dan lainnya. Usaha kecil, usaha rakyat. Warung, warung rakyat. Banyak kafe seperti di luar negeri," kata Zulkifli.

Gubernur Sulawesi Syahrul Yasin Limpo (SYL) menanggapi pernyataan Ketua MPR RI yang memuji perkembangan dan kemajuan Sulsel.

"Saya mengucapkan syukur. Itu keberhasilan kita semua. Alhamdulillah karena kerja-kerja yang dilakukan selama ini telah menunjukkan hasil yang diakui oleh seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Sulsel sudah on the right track menjadi pilar ekonomi Indonesia," kata Syahrul.

"Itu artinya masyarakat Sulsel mampu mengkondisikan diri dengan baik secara nasional dan menciptakan harmonisasi. Dan ini tandanya kita mampu melakukan terobosan. Hal ini perlu dijaga karena ternyaya mata nasional tertuju pada kita saat ini." (*)