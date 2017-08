Bahaya! Ada Game Menanam Ganja di Android dan iPhone

MAKASSAR, TRIBUN - Orang tua sekarang memang wajib mengawasi permainan anak-anaknya. Karena banyak segali game yang beredar secara legal, namun berbahaya untuk pergembangan moral anak.

Salah satunya adalah beredarnya permainan menanam ganja dan berbisnis ganja, yang bisa diunduh melalui perangkat berbasis android maupun iPhone.

Tribun pertama kali melihat permainan ini di iklan yang muncul di beranda Facebook.

Permainan ini berjudul Wiz Khalifa's Weed Farm, atau jika diartikan menjadi Perkebunan Ganja milik WIz Khalifa.

Baca: Ingat Fidelis Ari, Suami yang Tanam Ganja Demi Kesembuhan Istri? Ini Hukuman yang Dia Dapat Sekarang

Baca: Terbukti Pakai Ganja dan Sabu, Ini Ancaman Hukuman untuk Ammar Zoni

Permainan ini dluncurkan sendiri oleh Wiz Khalifa, penyanyi yang terkenal sebagai pelantun lagu berjudul See You Again.

wiz khalifa pelantun See You Again ()

Dalam game tersebut, pemain diajarkan bagaimana menanam, menumbuhkan, dan memanen ganja, untuk mengikuti jejak Wiz membangun kerajaan ganja.

Tidak perlu membayar untuk mengunduh permainan yang diluncurkan April 2017 lalu ini.

Dikatakan dalam keterangan, pemain harus berusia di atas 17 tahun.

Sebetulnyanya permainan ini bukanlah satu-satunya. Jika kita menggunakan kata kunci Weed (ganja) banyak permainan sejenis muncul.(*)