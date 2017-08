Toyota Luncurkan Pelumas Terbaru, Ini Kelebihannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Sepanjang tahun 2017, semangat Toyota Let’s Go Beyond hadir melalui Venturer, New Corolla Altis, dan New AGYA sebagai perwujudan dari Beyond Product, serta engine technology yang paling lengkap dengan Hybrid, Valvematic, Dual VVT-i dan VNTurbo

hadir sebagai perwujudan dari Beyond Technology.

Sementara itu, Beyond Service juga menjadi komitmen utama Toyota untuk menjaga kepercayaan dan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelanggan.

Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto melalui rilisnya, Selasa (15/8/2017)

menyebutkan, Beyond Service diwujudkan untuk memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan Toyota (Total Ownership Experience) dan “Peace of Mind”.

“Kami berupaya memberikan layanan purna jual terbaik yang melebihi ekspektasi pelanggan, dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan pada saat melakukan

perawatan kendaraannya,” ujar Soerjo.

Di bengkel resmi, Toyota mempunyai teknisi-teknisi handal yang tersertifikasi dan sesuai standar Toyota, adanya layanan Express Maintenance, bengkel yang beroperasi 24 jam, Body & Paint workshop, jaminan ketersediaan suku cadang asli Toyota, dan layanan call center dan website resmi yang dapat diakses dengan mudah.

Bagi pelanggan yang tidak sempat ke bengkel pun, dapat memanfaatkan layanan Toyota Mobile Service (TMS) yang memiliki armada terlengkap, baik berupa kendaraan roda empat maupun roda dua.

Kemudahan akses terhadap produk-produk dan layanan Toyota pun semakin ditingkatkan melalui 304 jaringan penjualan dan purna jual terbaik dan terluas, yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan sudah menjangkau daerah tingkat kabupaten/kota. (*)