Semarakkan HUT RI, Phinisi Hospitality Group Gelar Donor Darah

TRIBUN-TIMUR.COM -Menyambut hari kemerdekaan RI yang ke 72 tahun ini Phinisi Hospitality Group, diantaranya Grand Clarion Makassar, The Rinra Hotel, Dalton Hotel Makassar, Quality Plaza Hotel Makassar dan Mall Phinisi Point mengadakan rangkaian aksi donor darah yang diperuntukkan untuk masyarakat Makassar.

Adapun jadwal masing-masing hotel adalah :

Grand Clarion Hotel Makassar

16-08-2017 jam 09.00-12.00

Quality Plaza Hotel

17-08-2017 jam 09.00-12.00

The Rinra - Mall Phinisi Point

18-08-2017 jam 10.00-16.00

Dalton Hotel

21-08-2017 jam 09.00-12.00

Steel Punuh selaku Corporate Director of PR and IT Phinisi Hospitality, Selasa (15/8/2017) dalam rilisnya ke Tribun menjelaskan, kegiatan ini sudah menjadi kegiatan rutin kami dan masuk dalam program CSR Phinisi Hospitality Group sebagai aksi kemanusian dan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan darah.

Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi SulSel Unit Tranfusi Darah dan UTD PMI Kota Makassar.

"Harapan kami semoga kegiatan ini bisa menjadi berkah untuk mereka yang membutuhkan. Selain itu kami juga berharap bisa menambah stok darah serta mengkampanyekan hidup sehat melalui donor darah secara teratur, lanjutnya," ujarnya. (*)