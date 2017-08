PSM Harus Undang Dewi Fortuna Ini. Supaya Sapu Bersih Laga Kandang, Percaya?

TRIBUN-TIMUR.COM - Wanita satu ini tiba-tiba jadi idola suporter di Liga 1 Indonesia. Keberadaannya di setiap pertandingan bisa jadi keberuntungan bagi klub tuan rumah.

Siapa dia? Namanya Sandra Olga. Presenter olahraga ini bagaikan pemanis dalam iklan ricuhnya suporter bola.

Sempat banyak mencuri perhatian ditengah-tengah renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Kali ini, Sandra Olga dianggap sebagai dewi fortuna selama beberapa pertandingan Liga 1 Indonesia.

Setiap kali Sandra Olga hadir dan menonton langsung hadir sebuah pertandingan, tim tuan rumah selalu menang.

Baca: VIDEO: Ketika Istri dan Pelakor Bersatu, Begini Tragisnya Sang Suami

Baca: Tugas Negara Bos, Sponsor Utama Klub Bola Ini. Ternyata Milik Putra Presiden!

"Menang lagi! 3 kali datang, 3 kali menang buat Tuan Rumah. Barusan, 5-2 untuk @baliuniterdfc #baliunited," tulis Sandra Olga lewat akun instagramnya.

"Setiap Sandra datang match, yang menang pasti tim home. Datang ke Bekasi, Persija vs Arema, Bandung, Persib vs PSM Makasar, dan barusan Bali United vs Madura United, semua tuan rumahnya menang. Bukan seri/kalah, tapi menang. I wow!" tambah Sandra Olga.

Menang Lagi! 3 kali dtg, 3 kali menang buat Tuan Rumah. Barusan, 5-2 untuk @baliunitedfc #baliunited • Setiap Sandra datang Match, yg menang pasti tim Home. Datang ke Bekasi, Persija vs Arema, Bandung, Persib vs PSM Makassar, dan barusan Bali United vs Madura United semua Tuan Rumahnya menang. Bukan seri/ kalah tapi menang. I wow! #blessed #blessedtobeblessing

Mungkin hanya sebuah kebetulan saja, warganet kemudian menyebut Sandra Olga sebagai Dewi Fortuna.