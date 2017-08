Ini Jadwal Pertandingan Pekan II, Hasil Pekan I, dan Klasemen Sementara

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pekan kedua Liga Inggris 2017-2018 berlanjut, Sabtu dan Minggu (19-20/8/2017) mendatang.

Beberapa pertandingan akan berlangsung sengit dan keras. Salah satunya adalah laga Chelsea di kandang Tottenham Hotspur.

Musim lalu, kedua tim bersaing berebut trofi juara dan persaingan dimenangkan Chelsea.

Chelsea mengawali musim ini dengan hasil buruk. Mereka kalah 2-3 di kandang dan dua pemainnya diganjar kartu merah, Gary Cahill dan Cesc Fabregas.

Jadwal Pertandingan

19 Agustus 2017

19:30 (Wita) Swansea City vs Manchester United

22:00 AFC Bournemouth vs Watford

22:00 Burnley vs West Bromwich Albion

22:00 Leicester City vs Brighton & Hove Albion

22:00 Liverpool vs Crystal Palace

22:00 Southampton vs West Ham United

20 Agustus

00:30 (Wita) Stoke City vs Arsenal

20:30 Huddersfield Town vs Newcastle United

23:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea

Hasil Pertandingan

12 Agustus

Arsenal 4 - 3 Leicester City

Watford 3 - 3 Liverpool

Chelsea 2 - 3 Burnley

Crystal Palace 0 - 3 Huddersfield Town

Everton 1 - 0 Stoke City

Southampton 0 - 0 Swansea City

West Bromwich Albion 1 - 0 AFC Bournemouth

13 Agustus

Brighton & Hove Albion 0 - 2 Manchester City

Newcastle United 0 - 2 Tottenham Hotspur

Manchester United 4 - 0 West Ham United

Klasemen 5 Besar Sementara

1. Manchester United 1 3

2. Huddersfield Town 1 3

3. Manchester City 1 3

4. Tottenham Hotspur 1 3

5. Arsenal 1 3