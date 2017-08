Ini 5 Pemenang Honda Modif Contest 2017, Wakili Makassar ke Tingkat Nasional

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Lima jawara dari 146 peserta dari enam sub kategori lomba Honda Modif Contest 2017 di Mal Phinisi Poin (PIPO), Sabtu (13/8/2017) telah diputuskan tiga dewan juri.

Hasilnya, kategori di atas tahun 2006 dengan sub kategori Matic n Cub Stock dimenangkan Rini Puspita dengan motor Scoopy 2014, untuk matic n cub advance disabet Jona Sarengo dengan motor andalannya Scoopy 2011.

Selain itu, sub kategori Sport Stock dimenangkan Muslimin mukhlis dengan motornya CBR250RR 2016, dan Sport Advance diraih Wili Samoel dengan tunggangannya GL200 2009.

Untuk kategori di bawah tahun 2006 sub kategori All stock & advance dan kategori Free For All (FFA) dimenangkan satu orang yang sama yakni Alqadry richard saputra dengan Astrea c 100 1992 dan Honda GL200 1998.

Saat ditemui di lokasi, Alqadry Richard Saputra sangat senang dengan torehan ini.

"Saya sangat bangga dan merasa sangat terapresiasi karena Honda mengadakan acara ini tiap tahun, karena kami modifikator di Makassar bisa unjuk gigi hasil karya dan bakat kami," katanya.

Alqadry adalah pecinta motor dan Hobby modifikasi, ia memiliki sampai delapan motor Honda mulai dari Honda Astrea tahun 1996 sampai yang terbaru Honda BeAT Sporty 2016.

Kelima nama tersebut akan unjuk aksi dengan modifikasinya di Honda Bikers Day Nation 2017 di Yogyakarta Oktober mendatang.

Ada dua award tambahan yakni best fun community contest disabet Aprianto Tarub dengan Honda CBR150 miliknya. Dan Best Media Pick diberikan kepasa Mira, dengan Honda Kharisma. (*)