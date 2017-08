The New Lexus NX 300 Sasar Kaum Urban yang Berjiwa Muda

Putri Indonesia 2017, Bunga Jelitha Ibrani berpose di samping The New Lexus NX 300 pada ajang Gaikindo Indonesia Internastional Auto Expo (GIIAS) 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Sukses meluncurkan sedan flagship The Entirely-New Lexus LS 500, Lexus Indonesia kembali memperkenalkan mobil Sport Utility Vehicle (SUV) premium untuk kaum urban yang berjiwa muda, yakni The New Lexus NX 300.

Lexus NX 300 ditujukan untuk memenuhi dahaga para penggemar SUV yang menginginkan kenyamanan dan merasakan kemewahan dalam berkendara.

The New Lexus NX 300 tampil dengan sentuhan pembaharuan bertema “Urban Sport Gear”. Kehadiran NX 300 diharapkan mampu memberikan alternatif pilihan kendaraan bagi kaum urban yang tidak hanya mencari faktor kegunaan, tetapi juga faktor estetika dan kepuasan emosi.

Spindle Grille yang menjadi ciri khas mobil Lexus terbaru membuat Lexus NX 300 tampil makin garang dan sporty, dan Lexus ingin mengulangi kesuksesan dengan menghadirkan Lexus NX yang tampil lebih baru dan menawan.

General Manager Lexus Indonesia saat ditemui di GIIAS 2017, Adrian Tirtadjaja menuturkan, pasar mobil kelas premium di Indonesia terus tumbuh, terutama dalam sepuluh tahun terakhir.

Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan pasar Lexus SUV secara keseluruhan yang meningkat 62 persen dari tahun sebelumnya pada periode yang sama Januari-Mei 2016 secara nasional.

"Lexus NX sejak peluncuran perdana pada tahun 2015, kami menghadirkan The New Lexus NX 300 yang merupakan mobil compact SUV premium dengan kenyamanan yang prima dan fitur-fitur canggih,” ujarnya melalui rilis uang diterima, Minggu (13/8/2017).

Untuk fiturnya, pada bagian eksterior, perubahan yang dialami NX 300 antara lain fitur pembuka pintu bagasi dengan dengan kick sensor, sequential turning lamps, Infotainment System layar sentuh yang kini lebih lebar berukuran 10.3 inci, dan wheels sebesar 18 inci terbaru.

Untuk tipe Lexus NX 300 Luxury kini dilengkapi electric seat reclining, panoramic view camera, dan blind spot monitor yang sebelumnya hanya dimiliki oleh tipe F Sport.

Sedangkan fitur baru dari NX 300 F Sport kini dilengkapi dengan color head-up display dan Adaptive Variable Suspension yang dapat mengatur tingkat suspensi berkendara sesuai dengan driving mode yang dipilih.

"Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada pelanggan atas antusiasme dan dukungan pada jajaran produk Lexus. Kami akan terus berusaha untuk menghadirkan produk-produk yang mampu memberikan inspirasi baru, salah satunya ialah dengan mengembangkan portofolio produk SUV yang kini semakin digemari oleh segmen luxury,” ujar Adrian.

Untuk memasarkan Lexus NX 300, Lexus Indonesia mengandalkan layanan terhadap pelanggan. Salah satu layanannya, antara lain memberikan tiga tahun garansi, lima tahun free service dan parts dan layanan 24 jam dari Lexus Concierge Service.